На Уктусе полыхнула будка охранника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге сегодня вечером произошёл пожар. Горела будка охранника на автостоянке, расположенной в Гончарном переулке.Пожар начался примерно в половине 7-го вечера, как сообщает городской портал Е1.RU. Биже к 19:00 пожарные были на месте происшествия. Тушением будки занимались 8 человек личного состава. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы сбить пламя и приступить к проливке сгоревшей конструкции. Согласно информации от МЧС по Свердловской области, обошлось без пострадавших.Стоит обратить внимание, что с наступлением холодов в Свердловской области традиционно возрастает количество пожаров. Связано это с неправильным использованием электрических обогревательных приборов и с попытками обогреть помещение при помощи не предназначенного для этого оборудования (например, газовых плит). Будьте осторожны!