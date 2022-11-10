На Уктусе полыхнула будка охранника
Происшествия
Фото: телеграм-канал Е1 / t.me/e1_news
В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге сегодня вечером произошёл пожар. Горела будка охранника на автостоянке, расположенной в Гончарном переулке.
Пожар начался примерно в половине 7-го вечера, как сообщает городской портал Е1.RU. Биже к 19:00 пожарные были на месте происшествия. Тушением будки занимались 8 человек личного состава. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы сбить пламя и приступить к проливке сгоревшей конструкции. Согласно информации от МЧС по Свердловской области, обошлось без пострадавших.
Стоит обратить внимание, что с наступлением холодов в Свердловской области традиционно возрастает количество пожаров. Связано это с неправильным использованием электрических обогревательных приборов и с попытками обогреть помещение при помощи не предназначенного для этого оборудования (например, газовых плит). Будьте осторожны!
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