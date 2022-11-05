В Первоуральске на 70-летнего пенсионера набросилась собака
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 12 ноября, утром в Первоуральске на 70-летнего пенсионера набросилась собака. В результате пожилого мужчину госпитализировали с ранами и переломами шейки бедра и малой берцовой кости, которые он получил при падении.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на внучку пострадавшего. По её словам, эта собака не бездомная, у неё есть хозяин, однако она не в первый раз кидается на людей.
«В 10.30 утра дедушка возвращался с работы. Собака набросилась на него сзади. Он упал, почувствовал боль. Его просто рвали на части, раздирали и ноги, и куртку», – рассказала внучка.
Родственники пенсионера уже обратились в полицию.
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