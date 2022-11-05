«В 10.30 утра дедушка возвращался с работы. Собака набросилась на него сзади. Он упал, почувствовал боль. Его просто рвали на части, раздирали и ноги, и куртку», – рассказала внучка.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 12 ноября, утром в Первоуральске на 70-летнего пенсионера набросилась собака. В результате пожилого мужчину госпитализировали с ранами и переломами шейки бедра и малой берцовой кости, которые он получил при падении.Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на внучку пострадавшего. По её словам, эта собака не бездомная, у неё есть хозяин, однако она не в первый раз кидается на людей.Родственники пенсионера уже обратились в полицию.