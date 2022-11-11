Следовавший из Челябинска в Екатеринбург поезд «Орлан» насмерть сбил человека
Происшествия
Фото: Борис Ярков / све.рф
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели человека, сбитого следовавшим из Челябинска в Екатеринбург поездом «Орлан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Трагедия произошла в субботу, 12 ноября, в 07.05 на перегоне Электростанция – Шагол. По свидетельствам корреспондента издания 74.ru, находившейся в поезде, состав стоял после экстренного торможения 13 минут. В результате поезд прибыл с опозданием в 3 минуты.
На место происшествия уже выезжала следственно-оперативная группа, а также Челябинский транспортный прокурор.
Напомним, что пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Челябинском на поездах «Орлан» было запущено в пятницу, 11 ноября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области на станции «Серов» загорелся вагон
07 ноября 2022
07 ноября 2022
Прокуратура начала проверку после гибели убиравшего от снега крышу работника в Каменске-Уральском
10 ноября 2022
10 ноября 2022