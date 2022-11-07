Поезда «Орлан» запустили по маршруту Челябинск – Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

По маршруту Челябинск – Екатеринбург запустили поезда «Орлан». Первая электричка прибыла в столицу Урала сегодня, 11 ноября.В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на новом маршруте задействован современный дизель-поезд «Орлан», который используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Электрички будут курсировать по маршруту ежедневно.Пригородный поезд из Челябинска будет отправляться в 06.50 и прибывать в Екатеринбург в 10.46. Из уральской столицы электричка отправится в 18.07, а прибудет в Челябинск – в 22.04. Остановки предусмотрены на остановочном пункте «236 км», станциях «Аргаяш», «Кыштым», «Верхний Уфалей», «Полевской» и остановочном пункте «Первомайская».Заместитель генерального директора по развитию АО «Свердловская пригородная компания» Сергей Дубовицкий отметил, что если новый маршрут окажется востребован, то будут введены дополнительные пары поездов. Данный вопрос уже прорабатывается.