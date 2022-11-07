Поезда «Орлан» запустили по маршруту Челябинск – Екатеринбург

14.56 Пятница, 11 ноября 2022
Общество
Фото: Борис Ярков / све.рф


По маршруту Челябинск – Екатеринбург запустили поезда «Орлан». Первая электричка прибыла в столицу Урала сегодня, 11 ноября.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на новом маршруте задействован современный дизель-поезд «Орлан», который используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Электрички будут курсировать по маршруту ежедневно.

Пригородный поезд из Челябинска будет отправляться в 06.50 и прибывать в Екатеринбург в 10.46. Из уральской столицы электричка отправится в 18.07, а прибудет в Челябинск – в 22.04. Остановки предусмотрены на остановочном пункте «236 км», станциях «Аргаяш», «Кыштым», «Верхний Уфалей», «Полевской» и остановочном пункте «Первомайская».

Заместитель генерального директора по развитию АО «Свердловская пригородная компания» Сергей Дубовицкий отметил, что если новый маршрут окажется востребован, то будут введены дополнительные пары поездов. Данный вопрос уже прорабатывается.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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