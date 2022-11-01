Прокуратура начала проверку после гибели убиравшего от снега крышу работника в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку после гибели мужчины, убиравшего снег с крыши многоквартирного дома. Он упал с большой высоты из-за обрыва страховочного снаряжения. Спасти его не удалось. Работник скончался до приезда скорой помощи.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вчера, 9 ноября, около 13.30.
По предварительным данным, управляющая организация для выполнения работ привлекла в качестве подрядчика индивидуального предпринимателя, который поручил своему сотруднику выполнить работы по очистке крыши от снега. А тот, в свою очередь, договорился со своим знакомым.
«По данному факту прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, выясняется, был ли погибший официально трудоустроен», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство также даст оценку соблюдению техники безопасности при выполнении работ, в том числе исправности страховочного оборудования, и проверит соблюдение трудового законодательства в деятельности предпринимателя.
Напомним, что в сентябре екатеринбуржцы стали свидетелями работы коммунальщиков, которые находились на крыше девятиэтажки на Шейнкмана без какой-либо страховки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».