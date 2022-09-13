Екатеринбуржцы обеспокоились работающими без страховки коммунальщиками на крыше девятиэтажки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера, 20 сентября, в Екатеринбурге местные жители заметили на крыше девятиэтажки на улице Шейнкмана, 19 двух коммунальщиков, работающих без какой-либо страховки. Очевидцев обеспокоила их безопасность.
Работу бесстрашной бригады заснял один из жильцов соседнего дома. После этого журналисты портала Е1.RU показали это видео руководству компании «Верх-Исетская», которая обслуживает этот дом. Там рабочих оправдали тем, что на крыше было не скользко, и объяснили, что за их безопасность должен отвечать подрядчик. Однако пообещали сообщить об этом.
«Ходят три человека без страховок, а крыша покатая. Один шел с доской, а потом ноги покатились вниз. А там никакой оградки нет, прямой путь вниз», – рассказал один из обеспокоенных очевидцев.
Работу бесстрашной бригады заснял один из жильцов соседнего дома. После этого журналисты портала Е1.RU показали это видео руководству компании «Верх-Исетская», которая обслуживает этот дом. Там рабочих оправдали тем, что на крыше было не скользко, и объяснили, что за их безопасность должен отвечать подрядчик. Однако пообещали сообщить об этом.
«Ходят три человека без страховок, а крыша покатая. Один шел с доской, а потом ноги покатились вниз. А там никакой оградки нет, прямой путь вниз», – рассказал один из обеспокоенных очевидцев.
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