Екатеринбуржцы обеспокоились работающими без страховки коммунальщиками на крыше девятиэтажки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 20 сентября, в Екатеринбурге местные жители заметили на крыше девятиэтажки на улице Шейнкмана, 19 двух коммунальщиков, работающих без какой-либо страховки. Очевидцев обеспокоила их безопасность.Работу бесстрашной бригады заснял один из жильцов соседнего дома. После этого журналисты портала Е1.RU показали это видео руководству компании «Верх-Исетская», которая обслуживает этот дом. Там рабочих оправдали тем, что на крыше было не скользко, и объяснили, что за их безопасность должен отвечать подрядчик. Однако пообещали сообщить об этом.«Ходят три человека без страховок, а крыша покатая. Один шел с доской, а потом ноги покатились вниз. А там никакой оградки нет, прямой путь вниз», – рассказал один из обеспокоенных очевидцев.