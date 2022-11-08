У убитой трамваем пожилой екатеринбурженки осиротел кот
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти» / t.me/help_motya
Медики не смогли спасти пожилую женщину, которая в понедельник вечером оказалась под колёсами трамвая. Пострадавшая скончалась в реанимационном отделении больницы, куда её госпитализировали с улицы Викулова, где произошла трагедия.
Как выяснилось сегодня, после смерти пенсионерки, без заботливого человека остался живший с ней в квартире кот. Его зовут Тиша, ему около 10 лет. И теперь ему необходим новые дом и кормилец — заботиться о животном стало некому и в любую минуту он может оказаться на улице. Об этом сообщает телеграм-канал «Реабилитация Моти», где опубликован и контактный номер, по которому можно предложить приют для Тиши.
Что же касается ДТП, обернувшегося двойной трагедией, то подробности его до сих пор неизвестна, а виновники случившегося не названы. Все обстоятельства инцидента, приведшего к гибели женщины, устанавливают специалисты Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области, и с выводами они не торопятся.
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