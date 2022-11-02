Пожилая женщина попала под трамвай в екатеринбургском микрорайоне ВИЗ
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Трагическое происшествие случилось на улице Викулова Верх-Исетского района Екатеринбурга. 84-летняя женщина попала под трамвай. Вагоном её протащило несколько метров, пока трамвай не остановился. Чтобы извлечь пострадавшую из-под вагона, пришлось вызывать спецтехнику и приподнимать вагон. На какое-то время движение транспорта по Викулова было приостановлено.
По сообщениям читателей Вечерних ведомостей, у пенсионерки колесом отрезало часть ноги выше голеностопного сустава. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в 36-ую больницу.
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