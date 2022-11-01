В Реже электрослесарь на предприятии упал с двухметровой высоты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже электрослесарь в щебеночном цехе одного из промышленных предприятий оступился и упал с двухметровой высоты. Прокуратура организовала проверку.По предварительным данным, 8 ноября на промышленном предприятии в Реже во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь упал с двухметровой высоты. Его госпитализировали с многочисленными травмами головы и туловища.Во время проверки прокуратура даст правовую оценку достаточности мер, принимаемых работодателем, в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда.