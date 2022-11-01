В Реже электрослесарь на предприятии упал с двухметровой высоты
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже электрослесарь в щебеночном цехе одного из промышленных предприятий оступился и упал с двухметровой высоты. Прокуратура организовала проверку.
По предварительным данным, 8 ноября на промышленном предприятии в Реже во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь упал с двухметровой высоты. Его госпитализировали с многочисленными травмами головы и туловища.
Во время проверки прокуратура даст правовую оценку достаточности мер, принимаемых работодателем, в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда.
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