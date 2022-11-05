В селе Новопышминское вместе с автомобилем сгорел гараж

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Свердловской области в селе Новопышминское городского округа Сухой Лог на улице Ленина загорелся гараж. В результате которого сгорел автомобиль «ВАЗ 21012», стоявший внутри.Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 4 часа 34 минуты. Локализовать огонь удалось уже через 8 минут, полностью потушить пожар огнеборцы смогли ещё через 4 минуты.«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Новопышминское», – рассказали в пресс-службе ведомства.Площадь пожара составила 60 квадратных метров.