В Екатеринбурге спасли девушку, упавшую на Плотинке в Исеть

«Спасатели службы спасения Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение о женщине, упавшей в реку Исеть, и спасли её из бурных вод с помощью спасательного оборудования», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости