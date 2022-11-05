В Екатеринбурге спасли девушку, упавшую на Плотинке в Исеть
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы свердловского МЧС.
«Спасатели службы спасения Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение о женщине, упавшей в реку Исеть, и спасли её из бурных вод с помощью спасательного оборудования», – говорится в сообщении.
Причина, по которой женщина упала в реку, не уточняется. После спасения пострадавшую передали медикам.
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