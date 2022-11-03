Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Напомним, что Евгений Загоскин пропал 28 октября 2022 года. В его поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Информация о том, что мужчину нашли живым, появилась вечером 3 ноября.
«Найден, жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске», – сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Поиски пропавшей 26 октября 57-летней Людмилы Гашковой из села Осинцевское Ирбитского муниципального образования еще продолжаются.
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30 октября 2022