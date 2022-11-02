В Свердловской области ищут двух человек, пропавших в конце октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 57-летнюю Людмилу Гашкову из села Осинцевское Ирбитского муниципального образования и 37-летнего Евгения Загоскина из посёлка Бобровский Сысертского городского округа. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Гашкова пропала 26 октября 2022 года. С этого момента её местонахождение неизвестно. Женщина ростом 173 сантиметра, худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Может быть в синюю кофту, чёрные штаны и ботинки.Загоскин в последний раз выходил на связь 28 октября 2022 года. Он ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку, чёрно-белую кофту, чёрные спортивные штаны и чёрно-белые кроссовки.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или 112.