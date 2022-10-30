Сразу 3 автомобиля столкнулись возле Серова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На загородной трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» произошла авария с участием трёх иномарок. Есть пострадавшие в этом ДТП.Согласно информации от госавтоинспекции города Серова, авария произошла из-за 39-летнего водителя машины «Hyundai i30». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки «Lifan», из-за чего автомобили столкнулись. От удара «Lifan» выехал на полосу встречного движения, где дополнительно столкнулся с машиной «Nissan Qashqai», за рулём которой сидел 68-летний водитель.В городскую больницу Серова пришлось госпитализировать двух человек. Травмы получили 30-летняя пассажирка машины «Lifan» и водитель «Nissan Qashqai», который проживает в Арти. Остальные участники ДТП — жители Краснотурьинска. Им госпитализация не понадобилась.