Сразу 3 автомобиля столкнулись возле Серова

19.02 Понедельник, 31 октября 2022
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Инцидент Нижний Тагил» / vk.com/inc_nt
На загородной трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» произошла авария с участием трёх иномарок. Есть пострадавшие в этом ДТП.

Согласно информации от госавтоинспекции города Серова, авария произошла из-за 39-летнего водителя машины «Hyundai i30». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки «Lifan», из-за чего автомобили столкнулись. От удара «Lifan» выехал на полосу встречного движения, где дополнительно столкнулся с машиной «Nissan Qashqai», за рулём которой сидел 68-летний водитель.

В городскую больницу Серова пришлось госпитализировать двух человек. Травмы получили 30-летняя пассажирка машины «Lifan» и водитель «Nissan Qashqai», который проживает в Арти. Остальные участники ДТП — жители Краснотурьинска. Им госпитализация не понадобилась.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В аварии под Серовом с участием трёх автомобилей пострадали два человека
30 октября 2022
На трассе под Нижним Тагилом «ГАЗель» сбила двух человек
27 октября 2022
В Краснотурьинске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
26 октября 2022
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Каменске-Уральском
28 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский – об опасности мирного атома, и немного о последствиях ядерного удара

По мнению Андрея Ожаровского, мирный атом может принести человечеству даже больше проблем, чем ядерное оружие
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:10 По случаю юбилея Екатеринбургский театр кукол покажет зрителю закулисье
20:47 Уволился директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский
20:07 На Эльмаше появился курьёзный перекрёсток
19:28 В Каменске-Уральском ставят колесо обозрения
19:02 Сразу 3 автомобиля столкнулись возле Серова
18:30 В Ивделе ищут убийц породистой собаки
17:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень начинается строительство обходов Богдановича и Белоярского
17:20 Семь новых улиц появились в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
17:04 В Екатеринбурге матери и жёны мобилизованных встретились с представителем ЦВО
16:44 Коронавирус подтвердили еще у 361 свердловчанина
16:10 В свердловском военкомате не стали объявлять о завершении мобилизации
15:56 Врачи екатеринбургской ГКБ № 40 спасли жизнь пациента с редкой формой рака
15:36 Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство
15:04 В уральской столице поступило сообщение о минировании Макаровского моста
14:11 В столице Урала пенсионер отдал курьеру мошенников более 4 миллионов
13:21 Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на переполненные мусорные баки
12:48 Определились победители VI «Кубка УГМК-2022» по настольному теннису в Свердловской области
12:16 Екатеринбургский суд осудил бывшего начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями за совершение кражи
11:37 Более 270 спецмашин вступили в борьбу с последствия снегопада в Свердловской области
10:53 В Челябинской области перевернулся следовавший в Екатеринбург пассажирский автобус
10:31 Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Египет
09:54 Напугавшую жителей Кушвы кричащую женщину увезли на скорой
09:24 В садовом товариществе в Екатеринбурге сгорел частный дом
21:10 Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме
18:03 В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
17:39 В аварии под Серовом с участием трёх автомобилей пострадали два человека
Все новости Свердловской области
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
11:02 В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
10:38 На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
17:55 Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
17:13 В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
16:15 Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
15:52 В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
15:33 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:52 Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
14:33 Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
14:14 Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области
14:08 Совет при главе Владивостока одобрил установку памятника Сталину
12:59 РИА Новости: поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены
12:41 В «Ростехе» заявили, что обеспокоены массовой выдачей повесток на предприятиях в Рыбинске
12:14 В ГД готовят законопроект, обязывающий артистов театров выступать перед бойцами
11:23 Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70% и составили 5 млрд рублей
10:54 РБК: два крупных банка РФ установят терминалы для карт «Мир» за границей
10:33 Патрушев извинился за статью своего помощника о любавичских хасидах
Все новости России и мира
21:10 По случаю юбилея Екатеринбургский театр кукол покажет зрителю закулисье
20:47 Уволился директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский
20:07 На Эльмаше появился курьёзный перекрёсток
19:28 В Каменске-Уральском ставят колесо обозрения
19:02 Сразу 3 автомобиля столкнулись возле Серова
18:30 В Ивделе ищут убийц породистой собаки
17:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень начинается строительство обходов Богдановича и Белоярского
17:20 Семь новых улиц появились в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
17:04 В Екатеринбурге матери и жёны мобилизованных встретились с представителем ЦВО
16:44 Коронавирус подтвердили еще у 361 свердловчанина
16:10 В свердловском военкомате не стали объявлять о завершении мобилизации
15:56 Врачи екатеринбургской ГКБ № 40 спасли жизнь пациента с редкой формой рака
15:36 Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство
15:04 В уральской столице поступило сообщение о минировании Макаровского моста
14:11 В столице Урала пенсионер отдал курьеру мошенников более 4 миллионов
13:21 Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на переполненные мусорные баки
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
12:48 Определились победители VI «Кубка УГМК-2022» по настольному теннису в Свердловской области
12:38 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
12:16 Екатеринбургский суд осудил бывшего начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями за совершение кражи
11:37 Более 270 спецмашин вступили в борьбу с последствия снегопада в Свердловской области
10:53 В Челябинской области перевернулся следовавший в Екатеринбург пассажирский автобус
10:34 Статус «пострадавшего» не уберег должника-прикамца от административного наказания
10:31 Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Египет
09:54 Напугавшую жителей Кушвы кричащую женщину увезли на скорой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK