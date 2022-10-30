В садовом товариществе в Екатеринбурге сгорел частный дом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В ночь на понедельник в садовом товариществе у Челябинского тракта в Екатеринбурге произошёл пожар, в результате которого сгорел садовый дом. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.55. К месту происшествия были направлены 11 спасателей на 3 пожарных машинах. В 00.26 огнеборцы локализировали огонь, а в 00.56 ликвидировали открытое горение. Поливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05.15.
Напомним, что в субботу в Юго-Западном районе произошёл крупный пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. В результате него сгорели три садовых дома и грузовой автомобиль, оказавшийся поблизости.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.55. К месту происшествия были направлены 11 спасателей на 3 пожарных машинах. В 00.26 огнеборцы локализировали огонь, а в 00.56 ликвидировали открытое горение. Поливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05.15.
Напомним, что в субботу в Юго-Западном районе произошёл крупный пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. В результате него сгорели три садовых дома и грузовой автомобиль, оказавшийся поблизости.
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