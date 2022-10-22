В результате пожала в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
При пожаре в Юго-Западном районе Екатеринбурга сгорели три садовых дома, надворные постройки и грузовой автомобиль. В результате площадь возгорания составила 500 квадратных метров, об этом сообщают в пресс-службе свердловского МЧС.
Ранее, когда пожарные только прибыли к месту происшествия, было известно о площади пожара в 120 квадратных метров. Изначально в тушении участвовали 22 спасателя и 5 единиц техники, но потом к месту происшествия была направлена ещё одна спецмашина с 3 пожарными.
Огнеборцам удалось локализировать огонь в 19.30, полностью ликвидировать горение сотрудники МЧС смогли в 21.27. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены во втором часу ночи.
Ранее, когда пожарные только прибыли к месту происшествия, было известно о площади пожара в 120 квадратных метров. Изначально в тушении участвовали 22 спасателя и 5 единиц техники, но потом к месту происшествия была направлена ещё одна спецмашина с 3 пожарными.
Огнеборцам удалось локализировать огонь в 19.30, полностью ликвидировать горение сотрудники МЧС смогли в 21.27. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены во втором часу ночи.
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