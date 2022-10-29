В Юго-Западном районе Екатеринбурга загорелись два садовых дома
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня, 29 октября, днём на юго-западе Екатеринбурга местные жители заметили сильное задымление в районе улицы Серафимы Дерябиной. Позже стало известно, что в СНТ «Заря» загорелись два садовых дома.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении участвуют 22 спасателя и 5 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших, на данный момент, не поступало.
Напомним, что этой ночью в Свердловской области загорелись два частных дома в Артёмовском и Туринском городских округах. Сообщения о пожарах поступили диспетчерам в одно время, в 2 часа 18 минут.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении участвуют 22 спасателя и 5 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших, на данный момент, не поступало.
Напомним, что этой ночью в Свердловской области загорелись два частных дома в Артёмовском и Туринском городских округах. Сообщения о пожарах поступили диспетчерам в одно время, в 2 часа 18 минут.
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