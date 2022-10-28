Два крупных пожара произошли ночью в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Свердловской области загорелись два частных дома. Сообщения о пожарах поступили диспетчерам в одно время, в 2 часа 18 минут, при этом возгорания произошли в разных городских округах. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.Первый пожар произошёл в Артёмовском городском округе в селе Шогринское на улице Советская. На площади 120 квадратных метров вместе с частным домом сгорели баня и надворные постройки. К счастью, дом оказался нежилым. Пожарные справились с огнём за 34 минуты. Всего в тушении участвовали 6 спасателей и 2 спецмашины.Второй пожар случился в Туринском городском округе. На переулке Авиационный на площади 130 квадратных метров сгорели надворные постройки и кровля частного жилого дома, также были повреждены стены и чердачное перекрытие. На тушение пожара потребовалось 25 минут. С огнём боролись 12 пожарных и 4 единицы спецтехники. О пострадавших информации нет.