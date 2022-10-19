На Чусовой нашли погибшего рыбака
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Трагически закончился поход на рыбалку для жителя деревни Баронская. Вместе с другом они на двух лодках ещё на прошлой неделе отправились по водам речи Чусовой. Живым домой вернулся только один.
Рыбалка началась 20-го октября. А закончиться должна была вечером следующего дня. Но на место встречи рыбаков с сыном одного из них, который должен был на своём внедорожнике доставить их обратно, один из удильщиков не вернулся. Второй не смог ответить, что могло случиться с пропавшим, и 58-летнего мужчину начали разыскивать.
И вот сегодня от начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых поступила информация: тело рыбака найдено без признаков жизни.
Теперь к делу подключился Следственный комитет, специалистам которого предстоит выяснить, от чего наступила смерть и какие события привели к трагической развязке. По предварительной версии мужчина умер от переохлаждения. Но что ему помешало вернуться в деревню, до которой его отделяли всего 5 километров? Это пока остаётся загадкой.
Рыбалка началась 20-го октября. А закончиться должна была вечером следующего дня. Но на место встречи рыбаков с сыном одного из них, который должен был на своём внедорожнике доставить их обратно, один из удильщиков не вернулся. Второй не смог ответить, что могло случиться с пропавшим, и 58-летнего мужчину начали разыскивать.
И вот сегодня от начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых поступила информация: тело рыбака найдено без признаков жизни.
Теперь к делу подключился Следственный комитет, специалистам которого предстоит выяснить, от чего наступила смерть и какие события привели к трагической развязке. По предварительной версии мужчина умер от переохлаждения. Но что ему помешало вернуться в деревню, до которой его отделяли всего 5 километров? Это пока остаётся загадкой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области мужчина застрелил жену
18 октября 2022
18 октября 2022
В Первоуральске на горожанина напал неизвестный с ножом
22 октября 2022
22 октября 2022