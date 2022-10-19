На Чусовой нашли погибшего рыбака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трагически закончился поход на рыбалку для жителя деревни Баронская. Вместе с другом они на двух лодках ещё на прошлой неделе отправились по водам речи Чусовой. Живым домой вернулся только один.Рыбалка началась 20-го октября. А закончиться должна была вечером следующего дня. Но на место встречи рыбаков с сыном одного из них, который должен был на своём внедорожнике доставить их обратно, один из удильщиков не вернулся. Второй не смог ответить, что могло случиться с пропавшим, и 58-летнего мужчину начали разыскивать.И вот сегодня от начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых поступила информация: тело рыбака найдено без признаков жизни.Теперь к делу подключился Следственный комитет, специалистам которого предстоит выяснить, от чего наступила смерть и какие события привели к трагической развязке. По предварительной версии мужчина умер от переохлаждения. Но что ему помешало вернуться в деревню, до которой его отделяли всего 5 километров? Это пока остаётся загадкой.