Иномарка протаранила трамвай в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Луначарского сегодня днём приключилось странное дорожно-транспортное происшествие. В боковую часть трамвая 14-го маршрута врезался автомобиль марки «Ford Kuga».Манёвр водителя иномарки был неожиданным и мало объяснимым. Он будто бы собирался сделать поворот, не заметив трамвая. Либо, наоборот, целенаправленно пошёл на таран общественному транспорту. Такое впечатление складывается при просмотре видео, которое было снято «бортовой» камерой трамвая и обнародовано Гортрансом.В ДТП не пострадали ни пассажиры трамвая, ни водитель «Форда». Но сама машина «травмирована» от удара достаточно сильно. Её передней части потребуется серьёзный ремонт.Интересно, что буквально накануне схожее ДТП произошло в далёком от Екатеринбурга Новокузнецке. Там вечером 24-го октября легковой автомобиль выехал прямо перед следовавшим по маршруту трамваем. Вагоновожатый не успел затормозить и машину несколько метров протащило по рельсам.