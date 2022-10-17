Сбежавший с места ДТП в Екатеринбурге автомобилист оказался мотоциклистом
Происшествия
Стоп-кадр видео с городского портала E1.RU
Как вчера сообщали «Вечерние Ведомости», сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивали водителя машины, которая посреди дня наехала на пешеходном переходе на ребёнка. А уже вечером выяснилось, что искать надо не водителя машины, а мотоциклиста.
Один из читателей популярного городского портала Е1 обнародовал видео происшествия на улице Лыжников. По этим кадрам прекрасно видно, что в инциденте принимал участие не автомобиль, а мотоцикл. К тому же, байкер сбил двух детей — двух девочек в то время, как ранее сообщалось только об одной. По всей видимости, одна из них пострадала от наезда мотоциклиста сильнее своей подруги, поэтому её пришлось отводить к врачам, а родители второй о происшествии, возможно, даже не узнали.
При просмотре видеоролика можно заключить, что в ДТП виноват мотоциклист. И если ехавшие по той же улице автомобилисты остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девочек, он продолжил движение, как и его приятель, ехавший первым. В оправдание байкера стоит отметить, что в последнюю секунду он попытался избежать столкновения и ради этого даже повалил своего «двухколёсного коня» на асфальт (упав, разумеется, и сам).
Один из читателей популярного городского портала Е1 обнародовал видео происшествия на улице Лыжников. По этим кадрам прекрасно видно, что в инциденте принимал участие не автомобиль, а мотоцикл. К тому же, байкер сбил двух детей — двух девочек в то время, как ранее сообщалось только об одной. По всей видимости, одна из них пострадала от наезда мотоциклиста сильнее своей подруги, поэтому её пришлось отводить к врачам, а родители второй о происшествии, возможно, даже не узнали.
При просмотре видеоролика можно заключить, что в ДТП виноват мотоциклист. И если ехавшие по той же улице автомобилисты остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девочек, он продолжил движение, как и его приятель, ехавший первым. В оправдание байкера стоит отметить, что в последнюю секунду он попытался избежать столкновения и ради этого даже повалил своего «двухколёсного коня» на асфальт (упав, разумеется, и сам).
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