Екатеринбуржские автоинспекторы разыскивают водителя, сбившего 9-го ребёнка
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня, 24-го октября в Екатеринбурге средь бела дня сбили на переходе ребёнка. Водитель, допустивший наезд на маленького пешехода, скрылся с места происшествия.
ДТП случилось в Чкаловском районе города возле жилого дома №2 по улице Дарвина. Около 13:30 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина неустановленной марки. Известно, что автомобиль ехал по улице Лыжников в сторону улицы Молодогвардейцев. Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в 9-ую детскую городскую больницу, — сообщает интернет-источник «Патрульный участок».
Государственная автоинспекция Екатеринбурга просит обладателей информации о данном ДТП обратиться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), либо по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Интересует как марка и регистрационные номера транспортного средства, совершившего наезд, так и личность водителя, пытающегося избежать наказания за причинённый здоровью ребёнка вред.
ДТП случилось в Чкаловском районе города возле жилого дома №2 по улице Дарвина. Около 13:30 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина неустановленной марки. Известно, что автомобиль ехал по улице Лыжников в сторону улицы Молодогвардейцев. Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в 9-ую детскую городскую больницу, — сообщает интернет-источник «Патрульный участок».
Государственная автоинспекция Екатеринбурга просит обладателей информации о данном ДТП обратиться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), либо по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Интересует как марка и регистрационные номера транспортного средства, совершившего наезд, так и личность водителя, пытающегося избежать наказания за причинённый здоровью ребёнка вред.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области на загородной трассе погиб пешеход
21 октября 2022
21 октября 2022
В Екатеринбурге ищут 37-летнюю женщину, пропавшую 10 октября
15 октября 2022
15 октября 2022
В ДТП на Эльмаше в Екатеринбурге пострадала трехлетняя девочка
18 октября 2022
18 октября 2022
В уральской столице на Уралмаше сгорела «Chery Fora»
23 октября 2022
23 октября 2022