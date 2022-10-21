Екатеринбуржские автоинспекторы разыскивают водителя, сбившего 9-го ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 24-го октября в Екатеринбурге средь бела дня сбили на переходе ребёнка. Водитель, допустивший наезд на маленького пешехода, скрылся с места происшествия.ДТП случилось в Чкаловском районе города возле жилого дома №2 по улице Дарвина. Около 13:30 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина неустановленной марки. Известно, что автомобиль ехал по улице Лыжников в сторону улицы Молодогвардейцев. Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в 9-ую детскую городскую больницу, — сообщает интернет-источник «Патрульный участок».Государственная автоинспекция Екатеринбурга просит обладателей информации о данном ДТП обратиться по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), либо по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Интересует как марка и регистрационные номера транспортного средства, совершившего наезд, так и личность водителя, пытающегося избежать наказания за причинённый здоровью ребёнка вред.