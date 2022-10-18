Водитель Mitsubishi сбил в Екатеринбурге мальчика на самокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Mitsubishi Outlander сбил девятилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера в 17.55 около дома №133/1 на улице Шейнкмана.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander въезжал во двор со стороны улицы Шейнкмана и сбил пешехода, пересекающего проезжую часть на самокате.
В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в больницу с ушибом правой голени.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mitsubishi Outlander находился 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что при заезде во двор поздно заметил ребенка на самокате, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander въезжал во двор со стороны улицы Шейнкмана и сбил пешехода, пересекающего проезжую часть на самокате.
В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в больницу с ушибом правой голени.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mitsubishi Outlander находился 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что при заезде во двор поздно заметил ребенка на самокате, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
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