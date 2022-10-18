Водитель Mitsubishi сбил в Екатеринбурге мальчика на самокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Mitsubishi Outlander сбил девятилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера в 17.55 около дома №133/1 на улице Шейнкмана.По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander въезжал во двор со стороны улицы Шейнкмана и сбил пешехода, пересекающего проезжую часть на самокате.В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в больницу с ушибом правой голени.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mitsubishi Outlander находился 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. Он пояснил, что при заезде во двор поздно заметил ребенка на самокате, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.