В уральской столице на Уралмаше сгорела «Chery Fora»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге на Уралмаше во дворе дома №66 по улице Индустрии загорелся автомобиль «Chery Fora». Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».Возгорание произошло в седьмом часу. Один из очевидцев утверждает, причиной происшествия стало замыкание проводки.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушили за 3 минуты. В тушении были задействовали 9 человек личного состава и 2 спецмашины.