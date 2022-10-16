В уральской столице на Уралмаше сгорела «Chery Fora»
Происшествия
Фото: читатель «Инцидент Екатеринбург» / Telegram
Вчера вечером в Екатеринбурге на Уралмаше во дворе дома №66 по улице Индустрии загорелся автомобиль «Chery Fora». Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
Возгорание произошло в седьмом часу. Один из очевидцев утверждает, причиной происшествия стало замыкание проводки.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушили за 3 минуты. В тушении были задействовали 9 человек личного состава и 2 спецмашины.
Возгорание произошло в седьмом часу. Один из очевидцев утверждает, причиной происшествия стало замыкание проводки.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушили за 3 минуты. В тушении были задействовали 9 человек личного состава и 2 спецмашины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в 14-этажном здании в Екатеринбурге пострадал человек
17 октября 2022
17 октября 2022
Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге
14 октября 2022
14 октября 2022