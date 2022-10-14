На ЕКАД произошло смертельное ДТП



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло смертельное ДТП. На пятом километре автомобиль Kia Rio столкнулся с Газелью и грузовиком Scania. Авария произошла сегодня около 11.00.По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и при совершении обгона грузовика Scania с полуприцепом выехал на крайнюю левую полосу, где столкнулся со стоящей Газелью. После этого легковушку отбросило на попутно движущуюся Scania.В результате аварии 38-летний водитель Kia Rio скончался от полученных травм.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения погибшего составлял 18 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.