На ЕКАД произошло смертельное ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло смертельное ДТП. На пятом километре автомобиль Kia Rio столкнулся с Газелью и грузовиком Scania. Авария произошла сегодня около 11.00.
По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и при совершении обгона грузовика Scania с полуприцепом выехал на крайнюю левую полосу, где столкнулся со стоящей Газелью. После этого легковушку отбросило на попутно движущуюся Scania.
В результате аварии 38-летний водитель Kia Rio скончался от полученных травм.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения погибшего составлял 18 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.
По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону дублера Сибирского тракта и при совершении обгона грузовика Scania с полуприцепом выехал на крайнюю левую полосу, где столкнулся со стоящей Газелью. После этого легковушку отбросило на попутно движущуюся Scania.
В результате аварии 38-летний водитель Kia Rio скончался от полученных травм.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения погибшего составлял 18 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.
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