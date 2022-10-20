Транспортная полиция опровергла информацию о задержке поездов на Урале из-за влюбленного тагильчанина

15.08 Четверг, 20 октября 2022
Происшествия
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
Транспортная полиция опровергла информацию о том, что из-за тагильчанина, пытавшегося привлечь внимание девушки, работающей на железной дороге, на пять часов задержали движение поездов.

Ранее мы писали, что в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО рассказали, как на станции Быньговский обнаружили провод, который соединяет рельсы клеммами. Его якобы установил житель Нижнего Тагила, чтобы сымитировал неисправность на участке железнодорожного пути ради привлечения внимания девушки – работника железной дороги – после их ссоры.

Однако сейчас в УТ МВД России по УрФО заявили, что данная информация «не соответствует действительности». Что же произошло на самом деле, пообещали сообщить позднее.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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