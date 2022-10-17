На Урале из-за влюбленного тагильчанина произошла задержка поездов
Происшествия
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
В Свердловской области на пять часов задержали движение поездов из-за жителя Нижнего Тагила, пытавшегося привлечь внимание девушки, работающей на железной дороге.
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, 13 октября в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение от дежурной по станции Быньговский. Сотрудники транспортной полиции установили, что внутри колеи на данном участке железной дороги находится провод, который соединяет рельсы клеммами.
Транспортные полицейские установили нарушителя. Им оказался житель Нижнего Тагила 1994 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Задержанный пояснил, что решил сымитировал неисправность на участке железнодорожного пути, чтобы привлечь внимание девушки – работника железной дороги – после их ссоры.
Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, 13 октября в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение от дежурной по станции Быньговский. Сотрудники транспортной полиции установили, что внутри колеи на данном участке железной дороги находится провод, который соединяет рельсы клеммами.
Транспортные полицейские установили нарушителя. Им оказался житель Нижнего Тагила 1994 года рождения, официально нигде не трудоустроенный. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Задержанный пояснил, что решил сымитировал неисправность на участке железнодорожного пути, чтобы привлечь внимание девушки – работника железной дороги – после их ссоры.
– Своими хулиганскими действиями мужчина вызвал не только задержку движения подвижного состава, но и угрозу их безопасной эксплуатации. Данная установка на железном пути могла повлечь за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков, – отметили в УТ МВД по УрФО.
Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
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