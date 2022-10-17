Две машины марки «Рено» столкнулись в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском утром среды «встретились» две машины от одного производителя. Один автомобиль марки «Рено» врезался сзади в «тачку» марки «Рено Дастер».«Встреча» произошла на перекрёстке проспекта Победы с улицей Кадочникова. Водитель «Рено Дастера» притормозил перед пешеходным переходом, регулируемым светофором. Следовавший за ним владелец «Рено» вовремя остановиться не успел. Причиной аварии стало несоблюдение им надлежащей дистанции.Правилами дорожного движения точная дистанция между автотранспортом не указывается. Опытные водители рекомендуют примерно выдерживать дистанцию в две трети корпуса транспортного средства. Кроме того, они напоминают, что в осеннюю слякоть на дорогах может быть скользко, а это увеличивает тормозной путь.