Две машины марки «Рено» столкнулись в Каменске-Уральском
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Инцидент Каменск-Уральский» / vk.com/incident_ku
В Каменске-Уральском утром среды «встретились» две машины от одного производителя. Один автомобиль марки «Рено» врезался сзади в «тачку» марки «Рено Дастер».
«Встреча» произошла на перекрёстке проспекта Победы с улицей Кадочникова. Водитель «Рено Дастера» притормозил перед пешеходным переходом, регулируемым светофором. Следовавший за ним владелец «Рено» вовремя остановиться не успел. Причиной аварии стало несоблюдение им надлежащей дистанции.
Правилами дорожного движения точная дистанция между автотранспортом не указывается. Опытные водители рекомендуют примерно выдерживать дистанцию в две трети корпуса транспортного средства. Кроме того, они напоминают, что в осеннюю слякоть на дорогах может быть скользко, а это увеличивает тормозной путь.
«Встреча» произошла на перекрёстке проспекта Победы с улицей Кадочникова. Водитель «Рено Дастера» притормозил перед пешеходным переходом, регулируемым светофором. Следовавший за ним владелец «Рено» вовремя остановиться не успел. Причиной аварии стало несоблюдение им надлежащей дистанции.
Правилами дорожного движения точная дистанция между автотранспортом не указывается. Опытные водители рекомендуют примерно выдерживать дистанцию в две трети корпуса транспортного средства. Кроме того, они напоминают, что в осеннюю слякоть на дорогах может быть скользко, а это увеличивает тормозной путь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В минувшие выходные в Асбесте погиб мотоциклист
17 октября 2022
17 октября 2022