В Екатеринбурге в районе Эльмаша сохраняется задымление из-за пожара на складе
Происшествия
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе Эльмаша сохраняется задымление из-за пожара на складе. По словам корреспондента «Вечерних ведомостей», рядом дежурят медики. При этом, с его слов, предприятия, расположенные рядом, продолжают работать.
«Огонь, судя по всему потушили, но дымит достаточно сильно. Идёт проливка водой. На месте работают пожарные машины. На территорию склада никого не пропускают», – рассказал наш корреспондент.
Прохожие на трудности с дыханием не жалуются, однако при длительном нахождении в районе улицы Аппаратная появляется чувство першения в горле.
Напомним, что сегодня Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха. Согласно данным ведомства, после исследования атмосферного воздуха были выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях сразу нескольких загрязняющих веществ.
«Огонь, судя по всему потушили, но дымит достаточно сильно. Идёт проливка водой. На месте работают пожарные машины. На территорию склада никого не пропускают», – рассказал наш корреспондент.
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Прохожие на трудности с дыханием не жалуются, однако при длительном нахождении в районе улицы Аппаратная появляется чувство першения в горле.
Напомним, что сегодня Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха. Согласно данным ведомства, после исследования атмосферного воздуха были выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях сразу нескольких загрязняющих веществ.
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
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