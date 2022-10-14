После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Свердловское управление Роспотребнадзора зафиксировало превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурге после пожара на Эльмаше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что вчера на улице Аппаратная загорелся склад с пластиковыми материалами. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 16.32. Локализировать огонь удалось лишь к полуночи.
Сейчас санитарные врачи рекомендуют горожанам, живущим в районе задымления, не открывать окна и избегать нахождения на открытом воздухе. При выходе на улице советуют использовать маски и респираторы.
«В объеме завершенных исследований выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат», – говорится в сообщении.
Напомним, что вчера на улице Аппаратная загорелся склад с пластиковыми материалами. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 16.32. Локализировать огонь удалось лишь к полуночи.
Сейчас санитарные врачи рекомендуют горожанам, живущим в районе задымления, не открывать окна и избегать нахождения на открытом воздухе. При выходе на улице советуют использовать маски и респираторы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожарные продолжают битву с огнём на окраине Екатеринбурга
14 октября 2022
14 октября 2022
Крупный пожар произошел в коллективном саду в Екатеринбурге
14 октября 2022
14 октября 2022
В пожаре на Эльмаше без пострадавших не обошлось
14 октября 2022
14 октября 2022