После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе

«В объеме завершенных исследований выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловское управление Роспотребнадзора зафиксировало превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурге после пожара на Эльмаше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, что вчера на улице Аппаратная загорелся склад с пластиковыми материалами. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 16.32. Локализировать огонь удалось лишь к полуночи.Сейчас санитарные врачи рекомендуют горожанам, живущим в районе задымления, не открывать окна и избегать нахождения на открытом воздухе. При выходе на улице советуют использовать маски и респираторы.