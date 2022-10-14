Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с детьми в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Каменске-Уральском прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали 14-летняя девочка и двухлетний мальчик.
Напомним, что вечером 13 октября водитель Opel Meriva сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка. В результате ДТП пострадавших детей доставили в горбольницу Каменска-Уральского.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что вечером 13 октября водитель Opel Meriva сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка. В результате ДТП пострадавших детей доставили в горбольницу Каменска-Уральского.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
«Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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