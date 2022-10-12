В Каменске-Уральском автомобилист сбил 14-летнюю девочку с малышом на руках

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на перекрестке Октябрьская – Гагарина водитель Opel Meriva сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего малыша. ДТП произошло вчера в 18.00.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Opel Meriva ехал по улице Октябрьской со стороны Железнодорожной в сторону Уральской и при повороте на улицу Гагарина сбил 14-летнюю девочку, которая на руках несла двухлетнего ребенка. Девочка переходила дорогу по линии тротуара.В результате ДТП дети получили телесные повреждения. Их доставили в горбольницу Каменска-Уральского.За рулем иномарки находился 61-летний мужчина со стажем вождения 29 лет. Он пояснил, что при повороте налево неожиданно увидел пешеходов перед своей машиной. Водитель предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Девочка с двухлетним ребенком упала на капот автомобиля и сползла вниз.