В Асбесте ребенок упал с лестницы в школе и ударился головой

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В школе №16 в Асбеста ребенок ударился головой, когда упал с лестницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Инцидент произошел во вторник, 11 октября. По предварительным данным, ученик 2-го класса во время продленного дня после посещения столовой поднимался по лестнице, упал и получил серьезную травму головы.Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь в больнице.Прокуратура Асбеста организовала проверку. Выясняется, была ли своевременно оказана помощь ребенку сотрудниками школы, и вовремя ли была оповещена его бабушка (законный представитель) о произошедшем.