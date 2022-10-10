В Асбесте ребенок упал с лестницы в школе и ударился головой
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В школе №16 в Асбеста ребенок ударился головой, когда упал с лестницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел во вторник, 11 октября. По предварительным данным, ученик 2-го класса во время продленного дня после посещения столовой поднимался по лестнице, упал и получил серьезную травму головы.
Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь в больнице.
Прокуратура Асбеста организовала проверку. Выясняется, была ли своевременно оказана помощь ребенку сотрудниками школы, и вовремя ли была оповещена его бабушка (законный представитель) о произошедшем.
Инцидент произошел во вторник, 11 октября. По предварительным данным, ученик 2-го класса во время продленного дня после посещения столовой поднимался по лестнице, упал и получил серьезную травму головы.
Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь в больнице.
Прокуратура Асбеста организовала проверку. Выясняется, была ли своевременно оказана помощь ребенку сотрудниками школы, и вовремя ли была оповещена его бабушка (законный представитель) о произошедшем.
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