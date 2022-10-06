В Первоуральске пропал 18-летний парень

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропал 18-летний Тимофей Вячеславович Злоказов. Его местонахождение неизвестно с 9 октября.Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114 серебристого цвета, а также может находиться в Пермском крае.Приметы пропавшего: рост 170 см, серые глаза, русые волосы.В день пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, серые джинсы и чёрные кеды с белой подошвой.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тимофея Злоказова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.