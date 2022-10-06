В Первоуральске пропал 18-летний парень
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Первоуральске пропал 18-летний Тимофей Вячеславович Злоказов. Его местонахождение неизвестно с 9 октября.
Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114 серебристого цвета, а также может находиться в Пермском крае.
Приметы пропавшего: рост 170 см, серые глаза, русые волосы.
В день пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, серые джинсы и чёрные кеды с белой подошвой.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тимофея Злоказова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», молодой человек может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114 серебристого цвета, а также может находиться в Пермском крае.
Приметы пропавшего: рост 170 см, серые глаза, русые волосы.
В день пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, серые джинсы и чёрные кеды с белой подошвой.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тимофея Злоказова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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