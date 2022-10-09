В Верхней Пышме завершены поиски пропавшего ребенка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Верхней Пышме нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что 12-летний Данила пропал 7 октября в Верхней Пышме. В его поисках участвовали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Мальчика нашли в воскресенье, 9 октября.
Напомним, что 12-летний Данила пропал 7 октября в Верхней Пышме. В его поисках участвовали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Мальчика нашли в воскресенье, 9 октября.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
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В Верхней Пышме ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 7 октября
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