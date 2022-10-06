В Верхней Пышме ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 7 октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Верхней Пышме пропал 12-летний Данила Храмцов. С 7 октября его местонахождение неизвестно. Его поисками занимается поисковый отряд «Прорыв» совместно с сотрудниками полиции.
Мальчик ростом 158 сантиметров, с голубами глазами и светлыми волосами. На момент пропажи был одет в тканевую куртку до пояса цвета хаки, спортивные штаны чёрного цвета с белыми и зелёными полосками и кеды голубого цвета.
Розыском пропавшего занимается муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: +7 (34368) 5-43-44.
Также передать информацию о местонахождении ребёнка можно координатору поиска Игорю по номеру: +7 (962) 316-55-42.
Мальчик ростом 158 сантиметров, с голубами глазами и светлыми волосами. На момент пропажи был одет в тканевую куртку до пояса цвета хаки, спортивные штаны чёрного цвета с белыми и зелёными полосками и кеды голубого цвета.
Розыском пропавшего занимается муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: +7 (34368) 5-43-44.
Также передать информацию о местонахождении ребёнка можно координатору поиска Игорю по номеру: +7 (962) 316-55-42.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 29 сентября
01 октября 2022
01 октября 2022
В Первоуральске ищут двух мальчиков, пропавших накануне
08 октября 2022
08 октября 2022