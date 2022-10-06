Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 2 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Огнеборцам за сутки удалось уменьшить площадь лесных пожаров в Свердловской области с 24 до 2 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Ранее там сообщали о 3 пожарах, сегодня, по данным на 9 октября 02.00, пожарные продолжают работать над тушением 1 пожара, возникшего на землях лесного фонда региона.
Напомним, что также под Екатеринбургом у деревни Большое Седельниково продолжается тушение тлеющего торфяника. Накануне огнеборцы сумели сократить площадь тления до 6 гектаров.
Ранее там сообщали о 3 пожарах, сегодня, по данным на 9 октября 02.00, пожарные продолжают работать над тушением 1 пожара, возникшего на землях лесного фонда региона.
Напомним, что также под Екатеринбургом у деревни Большое Седельниково продолжается тушение тлеющего торфяника. Накануне огнеборцы сумели сократить площадь тления до 6 гектаров.
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В Свердловской области сократилась площадь лесных пожаров
06 октября 2022
06 октября 2022