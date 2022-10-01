Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 6 гектаров

17.29 Суббота, 8 октября 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение очага тления торфа у деревни Большое Седельниково в Свердловской области продолжается. За всё время огнеборцам удалось сократить площадь тления с 29 до 6 гектаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На сегодняшней день в ликвидации тления участвуют 31 единица техники и 111 человек, среди которых сотрудники МЧС России и Уральской базы «Авиалесоохраны».

«Для определения скрытых очагов пожарные используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне синоптики Уральского гидрометцентра объявляли предупреждение о высокой и чрезвычайно пожарной опасности в Свердловской области. Оно будет действовать вплоть до 10 октября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:52 Власти рассматривают возможности ускорить движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
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15:26 В Екатеринбурге ищут пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Химмаша
14:23 В свердловском посёлке объявили карантин после выявленного случая бешенства
13:24 В Первоуральске ищут двух мальчиков, пропавших накануне
12:38 Екатеринбурженка перевела больше миллиона «целительнице» с надеждой вернуть любовь мужа
11:56 Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса
10:52 Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате
09:49 Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году
20:52 На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник
20:50 Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее
20:27 Екатеринбургский водитель «купил» себе уголовку попыткой дать взятку полицейским
19:59 Коту с чудом восстановленной челюстью екатеринбургская «Клякса» ищет дом
19:59 Полицейские поймали сухоложских последователей Уолтера Уайта
19:00 «Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
17:56 На выходных свердловчан ждет теплая погода
17:25 «Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Красноуфимск в октябре
16:53 Ребенок перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса машины
16:24 Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
15:51 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:29 Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом
14:55 Авиакомпания FlyOne открывает рейсы из Екатеринбурга в Ереван
14:28 В Каменске-Уральском в ноябре закроется автовокзал
13:55 Студенты-психологи УрФУ помогут работе контактного центра по вопросам частичной мобилизации
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