Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 6 гектаров
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение очага тления торфа у деревни Большое Седельниково в Свердловской области продолжается. За всё время огнеборцам удалось сократить площадь тления с 29 до 6 гектаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На сегодняшней день в ликвидации тления участвуют 31 единица техники и 111 человек, среди которых сотрудники МЧС России и Уральской базы «Авиалесоохраны».
«Для определения скрытых очагов пожарные используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления», – говорится в сообщении ведомства.
Накануне синоптики Уральского гидрометцентра объявляли предупреждение о высокой и чрезвычайно пожарной опасности в Свердловской области. Оно будет действовать вплоть до 10 октября.
На сегодняшней день в ликвидации тления участвуют 31 единица техники и 111 человек, среди которых сотрудники МЧС России и Уральской базы «Авиалесоохраны».
«Для определения скрытых очагов пожарные используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления», – говорится в сообщении ведомства.
Накануне синоптики Уральского гидрометцентра объявляли предупреждение о высокой и чрезвычайно пожарной опасности в Свердловской области. Оно будет действовать вплоть до 10 октября.
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