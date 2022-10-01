Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 6 гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Тушение очага тления торфа у деревни Большое Седельниково в Свердловской области продолжается. За всё время огнеборцам удалось сократить площадь тления с 29 до 6 гектаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.На сегодняшней день в ликвидации тления участвуют 31 единица техники и 111 человек, среди которых сотрудники МЧС России и Уральской базы «Авиалесоохраны».«Для определения скрытых очагов пожарные используют специальный термощуп. Он показывает температуру почвы на глубине тушения торфа, что позволяет оценить обстановку и принять своевременные меры по дотушиванию очагов тления», – говорится в сообщении ведомства.Накануне синоптики Уральского гидрометцентра объявляли предупреждение о высокой и чрезвычайно пожарной опасности в Свердловской области. Оно будет действовать вплоть до 10 октября.