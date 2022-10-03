Пропавших в лесу Свердловской области женщин нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В деревне Полудённая Свердловской области нашли двух женщин, которые ушли в лес и пропали. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что местонахождение 53-летней Светланы Курочкиной и 64-летней Татьяны Щициной было неизвестно со 2 октября. Вчера появилась информация, что женщин нашли.
Напомним, что местонахождение 53-летней Светланы Курочкиной и 64-летней Татьяны Щициной было неизвестно со 2 октября. Вчера появилась информация, что женщин нашли.
«Найдены, живы! Всем спасибо за помощь», – сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
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