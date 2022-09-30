Две женщины ушли в лес в Свердловской области и пропали
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В деревне Полудённая Свердловской области пропали две женщины – 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. Они ушли в лес 2 октября и до сих пор не вернулись.
Приметы Светланы Ивановны Курочкиной (Кечиной): рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Приметы Татьяны Николаевной Щициной (Краснопёровой): рост 164 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, рыжие волосы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших женщин, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы Светланы Ивановны Курочкиной (Кечиной): рост 170 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Приметы Татьяны Николаевной Щициной (Краснопёровой): рост 164 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, рыжие волосы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших женщин, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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