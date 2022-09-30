Завершены поиски пропавшей в Первоуральске женщины
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Первоуральске завершены поиски 42-летней Марты Богдановой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 29 сентября. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найдена, Жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске», – написали в паблике «Лиза Алерт».
Напомним, что женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 29 сентября. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найдена, Жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске», – написали в паблике «Лиза Алерт».
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