Прокуратура взяла на контроль расследование аварии, в которой погибли краснотурьинские актрисы
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В прокуратуре Новолялинского района пообещали проконтролировать доследственную проверку в связи с гибелью двух актрис Краснотурьинского театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что этой ночью на трассе Екатеринбург – Серов столкнулись грузовик и автобус, перевозивший артистов театра кукол. В результате аварии погибли две женщины и пострадал один мужчина.
«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что этой ночью на трассе Екатеринбург – Серов столкнулись грузовик и автобус, перевозивший артистов театра кукол. В результате аварии погибли две женщины и пострадал один мужчина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Две актрисы театра кукол погибли в аварии на свердловской трассе
02 октября 2022
02 октября 2022
Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
30 сентября 2022
30 сентября 2022
Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
01 октября 2022
01 октября 2022
В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
27 сентября 2022
27 сентября 2022