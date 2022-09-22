В Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный дом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный жилой дом. В результате пожара были повреждены кровля, стены, чердачное покрытие и мебель.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 09.37. На место происшествия были отправлены 6 пожарных на 2 спецмашинах.
Меньше, чем за десять минут огонь был локализован. Ещё 13 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Разбор сгоревших конструкций завершился в 14.19.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 09.37. На место происшествия были отправлены 6 пожарных на 2 спецмашинах.
Меньше, чем за десять минут огонь был локализован. Ещё 13 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Разбор сгоревших конструкций завершился в 14.19.
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