В Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный жилой дом. В результате пожара были повреждены кровля, стены, чердачное покрытие и мебель.Площадь пожара составила 120 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 09.37. На место происшествия были отправлены 6 пожарных на 2 спецмашинах.Меньше, чем за десять минут огонь был локализован. Ещё 13 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Разбор сгоревших конструкций завершился в 14.19.