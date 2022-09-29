Под иномарку угодил из-за своей спешки малолетний житель Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 30-го сентября, примерно в 15:30 в Екатеринбурге произошёл дорожный инцидент, в ходе которого пострадал ребёнок. По предварительным данным, в ДТП виноват сам 12-летний мальчик.Наезд иномарки на ребёнка произошёл на улице Белореченская (Юго-Западный район города). Автомобиль марки «КИА Сид» двигался со стороны Посадской улицы, когда перед ним вдруг возникла фигурка ребёнка. Затормозить водитель машины не успел. По его показаниям, мальчишка выбежал на дорогу из-за припаркованных машин в месте, где переход улицы не предусмотрен.Предполагаемый виновник ДТП уже получил серьёзное наказание за нарушение правил дорожного движения — подросток получил многочисленные травмы и вместо дома, куда так торопился, попал в Детскую клиническую больницу №9.