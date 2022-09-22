В Нижнем Тагиле ищут подростков, погасивших Вечный огонь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У подрастающего поколения нет никакого пиетета к святыням советского прошлого. Отсюда и всё учащающиеся инциденты с Вечными огнями, которые горят во многих российских городах.Очередной случай произошёл в Нижнем Тагиле. В прошлую пятницу на площади Славы малолетние хулиганы погасили Вечный огонь. И сделали это самым неуважительным образом — «по-пионерски». Деяние это попало на камеры наружного видеонаблюдения. Кроме того, свидетелями вандализма стали прохожие.Показания свидетелей и кадры с видеокамеры помогают сотрудникам Инспекции по делам несовершеннолетних разыскивать «пионеров». Когда найдут, наказаны будут не только подростки, но и их родители. «В случае установления подозреваемых, их родители или иные законные представители будут привлечены к предусмотренной законодательством нашей страны ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения», — приводит слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых агентство новостей «Между строк». Но тут стоит заметить, что с ростом «активизации патриотического воспитания подрастающего поколения», почему-то растёт и равнодушие, а то и презрение к символам советской эпохи.