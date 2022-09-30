Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что вечером 29 сентября произошло повреждение водовода, в результате чего затопило проезжую часть на улице Щербакова. Это привело к отключению водоснабжения в ТЦ «Глобус», аквапарке «Лимпопо» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Айс».
Сейчас специалисты «Водоканала» устраняют причину коммунальной аварии, ведутся земляные работы. Истекшую на дорогу воду уже откачали.
Напомним, что вечером 29 сентября произошло повреждение водовода, в результате чего затопило проезжую часть на улице Щербакова. Это привело к отключению водоснабжения в ТЦ «Глобус», аквапарке «Лимпопо» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Айс».
Сейчас специалисты «Водоканала» устраняют причину коммунальной аварии, ведутся земляные работы. Истекшую на дорогу воду уже откачали.
– В период устранения причины аварии административные здания переведены на резервную линию холодного водоснабжения, в жилых домах водоснабжение не прерывалось, пострадавших нет, – заявили в прокуратуре.
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