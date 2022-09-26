В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вечером 29 сентября в Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария. В районе перекрестка Щербакова – Объездная вода затопила проезжую часть.
Как сообщили в «Водоканале», зафиксировано резкое снижение давления в сети. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты провели отключение участка сети, на котором произошла утечка.
Жители Ботаники и Уктуса пожаловались на отсутствие воды в своих домах. В «Водоканале» отмечают, что восстановить водоснабжение планируется сегодня вечером.
Как сообщили в «Водоканале», зафиксировано резкое снижение давления в сети. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты провели отключение участка сети, на котором произошла утечка.
Жители Ботаники и Уктуса пожаловались на отсутствие воды в своих домах. В «Водоканале» отмечают, что восстановить водоснабжение планируется сегодня вечером.
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