В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 29 сентября в Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария. В районе перекрестка Щербакова – Объездная вода затопила проезжую часть.Как сообщили в «Водоканале», зафиксировано резкое снижение давления в сети. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты провели отключение участка сети, на котором произошла утечка.Жители Ботаники и Уктуса пожаловались на отсутствие воды в своих домах. В «Водоканале» отмечают, что восстановить водоснабжение планируется сегодня вечером.