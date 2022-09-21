В уральской столице пропала 29-летняя девушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 29-летняя Наталья Ильинична Елисеева (Котохина). Ее местонахождение неизвестно с 15 сентября.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые волосы. Во что девушка была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Натальи Елисеевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые волосы. Во что девушка была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Натальи Елисеевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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