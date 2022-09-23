В Екатеринбурге мужчина перебегал дорогу и попал под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло 28 сентября около 20.00.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель ГАЗ-278868 двигался со стороны улицы Начдива Онуфриева в сторону Академика Бардина и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом неподалеку находился пешеходный переход.В результате аварии мужчина 1988 года рождения получил сотрясение головного мозга. Его доставили в горбольницу №36.Отмечается, что на одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.