В Екатеринбурге мужчина перебегал дорогу и попал под колеса машины
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло 28 сентября около 20.00.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель ГАЗ-278868 двигался со стороны улицы Начдива Онуфриева в сторону Академика Бардина и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом неподалеку находился пешеходный переход.
В результате аварии мужчина 1988 года рождения получил сотрясение головного мозга. Его доставили в горбольницу №36.
Отмечается, что на одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель ГАЗ-278868 двигался со стороны улицы Начдива Онуфриева в сторону Академика Бардина и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом неподалеку находился пешеходный переход.
В результате аварии мужчина 1988 года рождения получил сотрясение головного мозга. Его доставили в горбольницу №36.
Отмечается, что на одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка в Екатеринбурге
23 сентября 2022
23 сентября 2022
В Екатеринбурге 17-летняя девочка попала под колеса автомобиля
26 сентября 2022
26 сентября 2022
На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобилист сбил подростка
27 сентября 2022
27 сентября 2022
На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
23 сентября 2022
23 сентября 2022