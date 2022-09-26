Лихачу в Свердловской области грозит лишение водительских прав на 16 лет

– Сейчас он ожидает решения суда еще по 14 составленным в отношении него инспекторами ДПС протоколам за выезд на встречку. Лихачу грозит лишение права управления на срок до 16 лет по совокупности противоправных поступков, – добавили в МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области задержали водителя Lada Vesta, который в попытке скрыться от полиции совершил 14 выездов на встречную полосу. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок до 16 лет.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 31-летний водитель Lada Vesta в деревне Сергуловка Сухоложского района не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В ходе длительного преследования гонщик, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, совершил 14 выездов на встречную полосу.В погоне за лихачом были задействованы полицейские и росгвардейцы. «Шумахера» удалось задержать в одном из дворов.Находился ли гонщик в состоянии алкогольного или наркотического опьянения покажет назначенная полицией экспертиза. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, не имея при этом прав. Теперь суд арестовал нарушителя на 15 суток.